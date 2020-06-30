Бывшие супруги Айза Анохина и Гуф флиртуют в соцсетях: "У Лехи есть шанс?"

Вадим Карасев

Даже спустя шесть лет после официального развода Гуфа и Айзы Анохиной некоторые поклонники продолжают пристально следить за их отношениями и надеются, что однажды они еще будут вместе. К тому же на днях бывшие супруги дали интернет-пользователям новый повод для обсуждений.

Сначала 35-летняя Анохина опубликовала на своей странице в инстаграме ролик, на котором 40-летний Гуф и их 10-летний сын Сами танцуют под одну из самых популярных песен рэпера Ice Baby, которую он больше десяти лет назад посвятил Айзе. Ролик был снят для популярной соцсети TikTok.

Сэмик и папу в TikTok затянул! Безумно милое видео. Спасибо вам, мои пацанчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подписала ролик Айза.

В комментариях под видео фолловеры сразу же начали с ностальгией вспоминать строчки из песни, а также выражать надежду, что рано или поздно бывшие супруги все же сойдутся:

Как будто вы никогда не расходились! Прямо очень приятное видео.Как мило! Когда уже будете с Гуфом вместе. Сколько еще ждать...Давайте камбэк!Так приятно видеть это видео, прямо как-то тепло стало.





Айза Анохина

Вчера же Айза только подогрела интерес подписчиков к этой теме. В своем аккаунте в TikTok она опубликовала ролик, в котором одна танцует под ту же самую песню Гуфа, в строчках которой он признается ей в вечной любви.

Сын и бывший муж задали новый тренд! Почему бы и не повторить,

— написала Анохина под видео.

@aizalovesam

Сын и бывший муж задали новый тренд)) почему бы и не повторить))

♬ оригинальный звук - samdolmatov

Ответное видео Айзы ввело подписчиков в еще большее заблуждение. Многие решили, что экс-возлюбленные откровенно флиртуют в соцсетях и на что-то намекают. При этом многие припомнили Айзе, что она неоднократно говорила, что не хочет, чтобы ее как-то ассоциировали с бывшим мужем, но при этом сама теперь хайпует в соцсетях на его песнях и имени.

У Лехи есть шанс?

Вы созданы друг для друга. И с кем бы вы ни были, все равно вы вместе.

Говорила, что ненавидишь Гуфа и его песни, а особенно эту. Тебя бесит, что все знают, что Гуф — твой бывший, и напоминают. И вот ты под нее танцуешь.

Леше набери, скажи, что он лучший! И начните все с чистого листа,

— отреагировали фолловеры в комментариях.





Айза Анохина и Гуф

Примечательно, что сейчас Айза Анохина находится в процессе развода со своим вторым мужем и отцом младшего сына Элвиса, Дмитрием Анохиным. Их отношения начали портиться еще около года назад, но только несколько месяцев назад Айза приняла решение окончательно расстаться с супругом. Примерно в тот же период в ее жизни появилась новая любовь — певец Олег Майами, с которым она сейчас проводит большую часть своего времени.





Айза Анохина и Олег МайамиОлег Майами с сыновьями Айзы, Элвисом и Сэмом

С Гуфом же после развода у Айзы были разные отношения. Они неоднократно публично ссорились и говорили, что больше не хотят друг друга знать, а потом снова мирились ради общего сына. При этом подписчики убеждены, что бывшие супруги по-прежнему друг друга любят, но просто боятся в этом признаться.





Айза Анохина с сыновьями





Гуф с сыном Сэмом