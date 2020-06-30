Что пишут в Телеграме: 29 июня

Вадим Карасев

Ruposters собрал посты популярных телеграм-каналов, писавших о важных событиях 29 июня.

Канал "Свободная касса" предупреждает, что новый закон о вине, который по задумке должен защитить производителей и потребителей, может буквально погубить отрасль. Проблема в требовании к магазинам выделять отдельный стеллаж под "вино России" — в эту категорию попадают вина, произведенные только из отечественного сырья. Бутылка такого напитка будет стоить порядка 1,5 тыс. рублей. В то же время около 40% ассортимента производится с использованием иностранных ингредиентов, а значит попасть на полки с "вином России" таким напиткам не суждено. В итоге спрос на вино может обвалиться, а магазины начнут отказываться от продажи российского вина.

В следующем году российская армия может получить нового боевого робота "Маркер", сообщает канал "Оборонка". Он уже прошел стрелковые испытания и тесты на взаимодействие с человеком и другими видами техники. После прохождения контрольного этапа испытаний робота передадут Минобороны. "Маркер" вооружен стрелковым оружием и гранатометами. На испытаниях он показал, что может поражать мишени из автомата с более высокой точностью, чем человек, и отличать вооруженные цели от безоружных.

В Казахстане президент поручил ужесточить карантинные меры против распространения коронавируса. Как сообщает канал RTVi, с ослаблением ограничительных мер число новых случаев выросло в 7 раз.

Канал "Mash на Мойке" опубликовал запись истерики доцента Олега Соколова в суде, убившего свою сожительницу.Историк накричал на судью, требуя предать огласке его переписку с жертвой. По его словам, только так общественность поймет, "какие ужасные вещи она творила". "А если вы откажетесь, значит, вы действуете под давлением прессы, которая создала мне жуткий образ", — добавил Соколов.



Семья юристов из Сент-Луиса за одну ночь превратилась в символ борьбы с погромами, сообщает авторский канал Малека Дудакова. Пара с оружием в руках вышла навстречу бунтовщикам, защищая свое поместье, и те побоялись осуществить задуманное, а после стали жаловаться в соцсетях на "белых расистов с винтовками". Отмечается, что продажи оружия в США сейчас бьют рекорды на фоне сокращений полиции и паралича власти.

Канал "Суеверная демократия" обратил внимание на исследование ВШЭ о том, скольких смертей от COVID-19 в России удалось избежать благодаря грамотным мерам против распространения заразы. По самым скромным оценкам, сохранить удалось порядка 80 тысяч жизней, а при худшем сценарии — полном игнорировании проблемы — число смертей могло достигнуть 3,8 млн.