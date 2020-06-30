Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании

Алексей Вольцев

Россия заимствовала опыт Южной Кореи при организации избирательных участков для голосования по поправкам в конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

"На нашем голосовании (по поправкам в конституцию – ред.) мы видим, что опыт Южной Кореи заимствован при организации избирательных участков. То есть, Российская Федерация, проводя голосование, точно также внимательно использует опыт зарубежных государств, которые уже провели голосование. Это Южная Корея, прежде всего", - сказал Чуров.