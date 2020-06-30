Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании

Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании

Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Россия заимствовала опыт Южной Кореи при организации избирательных участков для голосования по поправкам в конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

"На нашем голосовании (по поправкам в конституцию – ред.) мы видим, что опыт Южной Кореи заимствован при организации избирательных участков. То есть, Российская Федерация, проводя голосование, точно также внимательно использует опыт зарубежных государств, которые уже провели голосование. Это Южная Корея, прежде всего", - сказал Чуров.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Российские врачи перечислили недостатки системы медицинского страхования
Российские врачи перечислили недостатки системы медицинского
Российским военным и полицейским повысят зарплаты
Российским военным и полицейским повысят зарплаты
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Россиянам дали совет по выбору качественного шашлыка из магазина
Россиянам дали совет по выбору качественного шашлыка из магазина
Лукашенко заявил о нерушимости дружбы между Белоруссией и Россией
Лукашенко заявил о нерушимости дружбы между Белоруссией и Россией
Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Генетическая аутоиммунная болезнь помогает организму противостоять чуме
Генетическая аутоиммунная болезнь помогает организму противостоять
Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»
Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»
Модель цифровой образовательной среды не заменит традиционных уроков в школе – Минпросвещения России
Модель цифровой образовательной среды не заменит традиционных уроков
Все детские сады в Подмосковье откроются с 6 июля – Воробьев
Все детские сады в Подмосковье откроются с 6 июля – Воробьев
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена современному искусству
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Продолжается приемная кампания в педагогические вузы страны
Продолжается приемная кампания в педагогические вузы страны

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

Чуров будет наблюдать за выборами в иностранных государствах
Чуров: Россия и Европа внимательно следят за выборами в Молдавии и Болгарии
Чуров похвалил организацию президентских выборов в Узбекистане
Памфилова отреагировала на использование картонных коробок на голосовании