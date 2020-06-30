CNN: Трамп нападал в разговоре на Меркель и Мэй, называя их глупыми

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп грубо высказывался в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Великобритании Терезы Мэй, причем делал это даже при личном общении с ними, передает телеграм-канал "Железный занавес" со ссылкой на CNN.

Американский лидер называл Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. Терезу Мэй Трамп активно критиковал за бесхарактерность в решении проблемы Brexit и называл "дурой".

Схожую риторику глава Белого дома позволял себе во время личных бесед с Мэй и Меркель, совершал на них "жестокие нападки", а обличительные речи Трампа в их отношении были "почти садистскими". Кроме того, президент США "регулярно издевался и унижал" во время телефонных бесед лидеров других западных стран, в частности президента США Эммануэля Макрона, премьеров Канады и Австралии Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

Ранее стало известно, что Трамп решил отказаться от определения "сонный Джо" в отношении своего основного конкурента на выборах Джо Байдена и сделать акцент на "маразме" демократа.

