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Цвет кетчупа: Ким Кардашьян покрасила волосы в красно-рыжий оттенок

Цвет кетчупа: Ким Кардашьян покрасила волосы в красно-рыжий оттенок

Многие звезды отметили выход из карантина кардинальной сменой цвета волос или их длины — обладательницы темных от природы шевелюр вдруг решили стать блондинками или выбрать еще более яркие цвета. 39-летняя Ким Кардашьян захотела следовать посткарантинной моде, покрасив темные волосы в огненно-рыжий тон.Ребята, я покрасила волосы в рыжий цвет, — сообщила она в соцсети.


Ким Кардашьян

Ким, надо сказать, любит частую смену образов. А при таком подходе щадить волосы ей помогают парики, наращивание и прочие технологи по быстрой и безболезненной смене имиджа. Однако в этот раз Кардашьян, похоже, обошлась без полумер и поменяла цвет волос. Как вам результат?


Нравится ли вам новый образ Ким Кардашьян?


Да, это ее оттенок!Нет, прежде было лучше.Проголосую за ее смелость.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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