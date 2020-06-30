Цвет кетчупа: Ким Кардашьян покрасила волосы в красно-рыжий оттенок

Вадим Карасев

Многие звезды отметили выход из карантина кардинальной сменой цвета волос или их длины — обладательницы темных от природы шевелюр вдруг решили стать блондинками или выбрать еще более яркие цвета. 39-летняя Ким Кардашьян захотела следовать посткарантинной моде, покрасив темные волосы в огненно-рыжий тон.Ребята, я покрасила волосы в рыжий цвет, — сообщила она в соцсети.





Ким Кардашьян

Ким, надо сказать, любит частую смену образов. А при таком подходе щадить волосы ей помогают парики, наращивание и прочие технологи по быстрой и безболезненной смене имиджа. Однако в этот раз Кардашьян, похоже, обошлась без полумер и поменяла цвет волос. Как вам результат?





Нравится ли вам новый образ Ким Кардашьян?

Да, это ее оттенок!Нет, прежде было лучше.Проголосую за ее смелость.