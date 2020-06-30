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Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков

Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков
Преждевременно делать выводы по явке на голосование по конституции, не расцениваем отдельную невысокую активность как слабость местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не расценивается как слабость руководителей регионов - это первое, и второе - пока вообще еще не время делать какие-то выводы по явке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, расценивается ли Кремлем низкая явка как слабость авторитета того или иного губернатора или мэра.

Голосование по поправкам в конституцию началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек.

# Политика
По материалам: ria.ru

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