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Детские сады в Подмосковье заработают 6 июля

Детские сады в Подмосковье заработают 6 июля

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Московской области с 6 июля вновь будут полноценно работать детские сады. Об этом во вторник в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Родители <…> просят как можно скорее открыть детсады. <...> После анализа санитарным врачом такая возможность появилась. С понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или не взяли пока еще отпуск», — цитирует главу субъекта телеканал «360».

Он уточнил, что с 6 июня в Подмосковье перестанут действовать практически все ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. «Остаётся только маска и запрет на массовые мероприятия. Уже с 1-го числа открываем все ЗАГСы, МФЦ, спортивные объекты. Детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях и кружках», — пояснил губернатор.

Ранее с 29 июня в регионе во всех садах заработали дежурные группы. Как сообщила министр образования области Ирина Каклюгина, группы работают для детей сотрудников предприятий, возобновивших свою деятельность.

С 25 июня в Подмосковье было разрешено начать работу торговым центрам, предприятиям сферы услуг и всем магазинам при соблюдении санитарных правил. Также открылись музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки. С 1 июля планируется открытие спортзалов и других спортивных объектов, 15 июля заработают летние лагеря.

По данным оперативного штаба 30 июня, в Московской области зафиксировано 57  570 случаев COVID-19. Скончались 887 инфицированных.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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