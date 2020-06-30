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Дроздов высказался о дружбе с Познером

Дроздов высказался о дружбе с ПознеромНиколай ДроздовФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Профессор МГУ, в прошлом телеведущий Николай Дроздов, известный по передаче «В мире животных», рассказал, что не дружил с журналистом Владимиром Познером, несмотря на информацию в интернете об обратном. Об их отношениях ученый высказался в интервью «Собеседнику».

По словам Дроздова, они поступали на один и тот же факультет в один год, из-за чего и могла возникнуть путаница и неточная информация в интернете. «Я его и в глаза не видел тогда. У него была другая компания», — пояснил зоолог. Он добавил, что учился на факультете, где был Познер, всего полтора года.

«Что меня удивило: в своей биографии он писал, что перед поступлением в вуз проходил комиссию в военкомате вместе с Дроздовым. Мне рассказали об этой истории», — заметил Дроздов, говоря о книге Познера. По словам профессора, вероятно, Познер забыл о разнице в возрасте между ними. Дроздов был младше на три года, из-за чего его не могли вызвать на медкомиссию вместе с журналистом.

В июне 2019 года Дроздов рассказал, что покинул передачу «В мире животных». В то же время он продолжил преподавать на географическом факультете МГУ. Ученый вел «В мире животных» более 40 лет: впервые передача вышла в эфир в 1977 году. Со дня основания и до 1990 года Дроздов вел ее в паре с журналистом Василием Песковым, а позднее стал единственным ведущим.

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По материалам: lenta.ru

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