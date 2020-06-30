"Ей не хватало денег даже на лекарства": друзья Крачковской рассказали о ее последних днях

Вадим Карасев

Наталья Крачковская скончалась 5 лет назад в возрасте 77 лет. Друзья знаменитой актрисы рассказали, что в последние годы ей даже не хватало денег на лекарства, сообщает Starhit.

Поклонники Натальи Крачковской обвиняют ее родственников в том, что они якобы забросили ее могилу и даже не установили на ней памятник.

Как утверждает подруга покойной актрисы Евгения Поплавская, сын Крачковской не баловал ее визитами и заботой, когда звезда еще была жива, хотя Наталья Леонидовна позаботилась о наследстве, переписав имущество на Василия.



"У нее был прекрасный загородный дом. Она все при жизни отдала сыну своему. Внуку купила квартиру. Но, отдав это все, взамен не получила ничего. Они меньше времени уделяли ей и недостаточно помогали. Перед смертью Наталье Крачковской не хватало денег даже на лекарства", - рассказала Поплавская.



Сложившейся ситуацией обеспокоены другие близкие Натальи Крачковской, которая за 50 лет кинокарьеры снялась в 90 с лишним фильмах.

"Человека любила вся страна, ее носили на руках. Человека не стало — и все, никому не нужна теперь", - возмутился друг Крачковской в эфире телешоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

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