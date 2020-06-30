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ЕС терпит значительные убытки от новых антироссийских санкций

ЕС терпит значительные убытки от новых антироссийских санкций

ЕС снова продлил антироссийские санкции. И это несмотря на то, что европейская экономика несет от этих санкций серьезные убытки. Об этом пишет Иносми, ссылаясь на немецкое издание Handelsblatt.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 31 января 2021 года. Европейские чиновники объяснили продление санкций тем, что в мирном процессе на востоке Украины нет никакого прогресса. По их словам, полное снятие антироссийских санкций будет возможно только при полном выполнении всех условий Минских договоренностей.

Санкции обходятся России очень дорого, говорят эксперты. Однако и европейская экономика страдает очень серьезно. Многие европейские компании из-за этого не могут осуществлять с Россией торговые отношения. Москва также ввела в свою очередь эмбарго на импорт мяса, овощей, фруктов и другую сельскохозяйственную продукцию.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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