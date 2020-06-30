Евросоюз не откроет границы с Россией и США

Вадим Карасев

30 июня Евросоюз опубликовал список стран, с которыми планирует открыть границы с 1 июля. Выбор пал на государства, которые более безопасны по эпидемиологической обстановке, сообщает Российская газета.

На данный момент в разрешенный список не вошли 3 страны, находящееся на первых местах по заболеваемости коронавирусом. Этими государствами стали Россия, США и Бразилия.

Перечень стран, с которыми планируется открыть границы для посещений гражданами на первом этапе включает 14 государств таких, как:

Алжир;Австралия;Грузия;Канада;Марокко;Новая Зеландия;Руанда;Сербия;Таиланд;Тунис;Уругвай;Черногория;Южная Корея;Япония.

С Китаем возможно открытие границ только с одним условием, если КНР также разрешить въезжать в свою страну гражданам ЕС.

В дальнейшем ЕС планирует пересматривать и дополнять список каждые 2 недели. Чтобы страна смогла попасть в него, необходимо в течение 2 недель показывать на каждые 100 тысяч человек количество случаев заболевания COVID-19 не более, чем в среднем по Евросоюзу. А кривая инфицирования должна идти вниз или по крайней мере быть на плато. Также одним из условий является взаимное открытие границ.

По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на туризме это никак не скажется, поскольку границы РФ на данный момент остаются закрытыми. Туристические компании и граждане переориентируются на внутренний туризм. Уже сейчас некоторые туроператоры предлагают путешествия в Европу перенести на 2021 год, а в 2020 отдыхать внутри страны.

При этом ряд стран уже постепенно открывают визовые центры в России. С 29 июня в Москве заработал визовый центр Греции, а со 2 июля он начнет работу и в Новороссийске. Визовый центр Польши в Калининграде планирует возобновить прием документов с 6 июля. Но получить право на въезд пока смогут не все, а только те кто едут на учебу или работу.

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