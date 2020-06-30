ФАДН будет вести учёт коренных малочисленных народов России

Влада Некрасова

Федеральное агентство по делам национальностей будет формировать и вести список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России. Такое постановление правительства вступает в силу 30 июня.

Документ вносит изменения в Положение о Федеральном агентстве по делам национальностей. На него возлагаются полномочия по утверждению типовых дополнительных профессиональных программ в области государственной национальной политики. Также ведомство будет вести учёт представителей коренных малочисленных народов России на основании заявлений граждан, а также сведений органов власти и общин. Местная власть и государственные внебюджетные фонды используют эту информацию для реализации экономических и социальных прав граждан, в том числе выплат пенсий и пособий.

Чтобы попасть в список, граждане должны обратиться в местные органы власти и предоставить свои личные данные, информацию о месте рождения и месте проживания, наименовании малочисленного народа, сведения о ведении традиционного образа жизни или традиционной хозяйственной деятельности, об участии в общине. Основанием для внесения в список могут также быть родственные отношения заявителя с лицами, относящимися к коренным народностям. Если гражданин уже включён в список, то органы власти не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности.