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ФАДН будет вести учёт коренных малочисленных народов России

ФАДН будет вести учёт коренных малочисленных народов России

Федеральное агентство по делам национальностей будет формировать и вести список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России. Такое постановление правительства вступает в силу 30 июня.  

Документ вносит изменения в Положение о Федеральном агентстве по делам национальностей. На него возлагаются полномочия по утверждению типовых дополнительных профессиональных программ в области государственной национальной политики. Также ведомство будет вести учёт представителей коренных малочисленных народов России на основании заявлений граждан, а также сведений органов власти и общин. Местная власть и государственные внебюджетные фонды используют эту информацию для реализации экономических и социальных прав граждан, в том числе выплат пенсий и пособий.

Чтобы попасть в список, граждане должны обратиться в местные органы власти и предоставить свои личные данные, информацию о месте рождения и месте проживания, наименовании малочисленного народа, сведения о ведении традиционного образа жизни или традиционной хозяйственной деятельности, об участии в общине. Основанием для внесения в список могут также быть родственные отношения заявителя с лицами, относящимися к коренным народностям. Если гражданин уже включён в список, то органы власти не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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