ФАС заявила об отсутствии окончательного решения об индексации цен на газ

Анастасия Иванова

Окончательного решения по вопросу индексации цен на газ в РФ пока нет, заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

В апреле ФАС опубликовала на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов предложения об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации из-за коронавируса.

"Прогноз социально-экономического развития утвержден в нашей стране, и там предусматривается индексация. Но хочу сказать, что окончательное решение не принято именно по газу. Именно сейчас, в эти дни проходят последние совещания, которые должны окончательно решить этот вопрос. Поэтому не могу предвосхищать ситуацию, но повторяю, что в прогнозе социально-экономического развития это заложено, это заложено соответственно и в бюджете в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность такого решения достаточно высока", - ответил Артемьев на вопрос, какое решение по тарифам на газ планируется принять.