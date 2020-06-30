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Фильм "Мулан" выйдет в российский прокат 20 августа

Фильм "Мулан" выйдет в российский прокат 20 августа
Американский приключенческий фильм Ники Каро "Мулан" выйдет в российский прокат 20 августа, сообщила в понедельник пресс-служба The Walt Disney Company.

"Выход в широкий кинотеатральный прокат захватывающего приключения Disney "Мулан" в России переносится на 20 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Пo сюжету фильма, изданный императором Китая указ о призыве на службу в Имперскую армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет главную героиню Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место своего больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал. В ролях: Юфей Лю, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, а также Гун Ли и Джет Ли.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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