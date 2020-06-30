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"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража
"Газпром экспорт" во вторник перечислил польской PGNiG средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши, но продолжает его обжаловать, сообщила российская компания.

"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили в пресс-службе "Газпром экспорта".

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала", - заявила компания, отметив, что перечисление денежных средств не влечет ущерба для ее позиции в ходе обжалования.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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