"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

Влада Некрасова

"Газпром экспорт" во вторник перечислил польской PGNiG средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши, но продолжает его обжаловать, сообщила российская компания.

"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили в пресс-службе "Газпром экспорта".

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала", - заявила компания, отметив, что перечисление денежных средств не влечет ущерба для ее позиции в ходе обжалования.