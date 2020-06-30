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Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией

Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.

"У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии… И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны… Диалог – лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, - конечно, мы будем готовы ответить. Если же она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы", - сказал Столтенберг, выступая на видеоконференции германского института GIGA.

# Россия
По материалам: ria.ru

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