Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией

Лидия Мартынова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.

"У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии… И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны… Диалог – лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, - конечно, мы будем готовы ответить. Если же она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы", - сказал Столтенберг, выступая на видеоконференции германского института GIGA.