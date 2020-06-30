Глава ANEX Group назвал возможные даты возобновления рейсов из России в Турцию

Влада Некрасова

Глава ANEX Group Нешет Кочкар спрогнозировал возможные сроки возвращения российских туристов на турецкие курорты и назвал страну-конкурента, которая может ослабить позиции Турции в осенне-зимнем сезоне.

ТУРИЗМ НЕ ВЕРНЕТСЯ К ПРЕЖНИМ СТАНДАРТАМ

Нешет Кочкар стал гостем Instagram-эфира Джема Киная, одного из основателей турецкой системы All inclusive. В ходе онлайна президент ANEX Group отметил, что пандемия навсегда изменила туристический сектор: работать на прежних условиях туризм уже не сможет, так как коронавирус никуда не исчезнет. По мнению Кочкара, текущий год с точки зрения туристических результатов стоит «проигнорировать».

ВЫСОКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Высказался г-н Кочкар и относительно перспектив возвращения в Турцию турпотоков с двух основных въездных рынков – России и Германии. Как сообщал ранее «Вестник АТОР», немецкое правительство не рекомендовало своим гражданам посещать Турцию до 1 сентября. По мнению Кочкара, эти рекомендации не изменятся, поскольку в Германии не доверяют турецкой статистике по коронавирусу.

Что касается России, то глава ANEX Group, в свою очередь, обратил внимание на большое число случаев COVID-19, которые фиксируются ежедневно (в среднем 7 тысяч). По его мнению, при возобновлении авиасообщения некоторые из россиян, зараженные коронавирусом, могут приехать в Турцию, что станет причиной вспышки, например, в Анталье. Как считает г-н Кочкар, проблема не только в экономической стороне бизнеса, но и в существующих эпидемиологических рисках. По его мнению, такие риски сейчас есть при туристической перевозке из Казахстана и Украины.

КОГДА ЖДАТЬ ОТКРЫТИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ

По мнению г-на Кочкара, восстановления авиасообщения между Турцией и Россией не стоит ждать в ближайшей перспективе. Он напомнил, что еще недавно активно обсуждалась возможность открытия с 15 июля авиарейсов между двумя странами, но теперь эта тема затихла.

По словам главы ANEX Group, в самом лучшем случае Россия восстановит международное авиасообщение с 1 августа, в худшем – это произойдет в сентябре-октябре.

ЕГИПЕТ КАК КОНКУРЕНТ ТУРЦИИ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

В этой ситуации для Турции будет иметь значение, вернется ли осенью на туристический рынок России Египет. Если это произойдет, то Турция не сможет продлить свой сезон в России до октября, поскольку столкнется с жесткой конкуренцией в лице Египта. На египетских курортах в этот период будут лучшие погодные условия и более конкурентные цены, чем в Турции.