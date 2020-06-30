Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки

Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что борется с накруткой явки, поскольку это дискредитирует процедуру голосования.

Она напомнила, что в законе, регламентирующем голосование, нет порога явки.


"Мне никогда никто таких указаний не давал. И в данном случае нет со стороны, это я точно знаю, политического руководства каким-то образом регулировать и создавать искусственную явку", - сказала Пафмилова в эфире Первого канала.

Она добавила, что каждый день напоминает регионам слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости искусственной явки.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
Николь Янг подала на развод с рэпером Доктором Дре после 24 лет брака
Николь Янг подала на развод с рэпером Доктором Дре после 24 лет брака
«Глупая» и «дура» — Трамп и мировых лидерах: события ночи 30 июня — EADaily
«Глупая» и «дура» — Трамп и мировых лидерах: события ночи 30 июня —
Умирающий от рака подросток ответил на вопросы о боли и последнем желании
Умирающий от рака подросток ответил на вопросы о боли и последнем
Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки
Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки
В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические отклонения
В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические
Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на
Трамп в переговорах называл Меркель и Мэй «глупой» и «дурой» — CNN
Трамп в переговорах называл Меркель и Мэй «глупой» и «дурой» — CNN
Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"
Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"

Топ на сегодня

Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Пластификаторы для бетона от Торгового дома «Пигмент»
Пластификаторы для бетона от Торгового дома «Пигмент»
Для получения новой выплаты на детей заявление подавать не нужно — Минтруд
Для получения новой выплаты на детей заявление подавать не нужно —
Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата от власти
Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в

Еще по теме

ЦИК не допустит искусственного завышения явки
Глава ЦИК считает, что выборы лучше проводить в конце сентября
Памфилова объяснила уровень явки на выборах недостаточным информированием
Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам в Конституцию