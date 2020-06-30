Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки

Анастасия Иванова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что борется с накруткой явки, поскольку это дискредитирует процедуру голосования.

Она напомнила, что в законе, регламентирующем голосование, нет порога явки.





"Мне никогда никто таких указаний не давал. И в данном случае нет со стороны, это я точно знаю, политического руководства каким-то образом регулировать и создавать искусственную явку", - сказала Пафмилова в эфире Первого канала.

Она добавила, что каждый день напоминает регионам слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости искусственной явки.