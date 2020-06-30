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«Глупая» и «дура» — Трамп и мировых лидерах: события ночи 30 июня — EADaily

«Глупая» и «дура» — Трамп и мировых лидерах: события ночи 30 июня — EADaily

Президент США Дональд Трамп во время засекреченных переговоров с мировыми лидерами позволял в адрес некоторых из них унизительные и оскорбительные выражения, а в общении с другими был «слаб», сообщает CNN со ссылкой на свои источники. В частности, они отмечают, что во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель глава Белого дома называл её «глупой» из-за того, что Берлин якобы находился под влиянием России. Бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй также досталось за Brexit. Её Трамп назвал «дурой».

США «шокированы тем», что Россия пошла на «опасный шаг» выхода из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, заявила американский постпред при ООН Келли Крафт. Она назвала такое решение «абсолютно неприемлемым», и считает, что оно «имеет целью создание новых препятствий для гуманитарной помощи».

В американском Сенате рассматривается два варианта развития событий с российскими зенитными ракетными системами С-400 в Турции, один из которых предполагает их выкуп у Анкары, а второй — санкции против этой страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков недипломатично высказался о публикации The New York Times о том, что Москва якобы предлагала движению «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийство американских военных. В интервью NBC он назвал это «чушью собачьей».

В России за время действия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, приостановили работу 15 млн человек, 680 тыс. из которых попали под сокращения.

В России после появления первых больных коронавирусом выявлено уже более 100 штаммов этой новой инфекции. Об этом заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

RTVI завершает реформирование команды топ-менеджеров приглашением на должность генерального продюсера лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, говорится в сообщении телекомпании. Уточняется, что идея пригласить Шнурова на работу принадлежит владельцу RTVI Микаелю Исраеляну. Певец займется созданием и продвижением неновостных продуктов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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