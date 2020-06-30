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Гороскоп на июль 2020 года от Анжелы Перл

Гороскоп на июль 2020 года от Анжелы Перл

Гороскоп на июль 2020 года от известного астролога Анджелы Перл позволит Знакам Зодиака заранее узнать о событиях второго летнего месяца и активности планет. Своевременные предупреждения позволят заранее распланировать дела и в срок завершить все, что было задумано.


Июль открывает середину лета, и в этом месяце сразу пять ретроградных планет будут оказывать влияние на представителей Знаков Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с подробным прогнозом, чтобы исключить неприятности, привлечь благополучие и не оказаться в проигрыше из-за принятия скоропалительных решений.

Овен

Влияние Марса поможет Овнам действовать активно и добиваться успехов в выбранной сфере жизни. Астролог напоминает, что агрессивность, вызванная влиянием планеты, может стать причиной конфликтов, а значит, Овнам нужно следить за собой и не поддаваться на провокации. В июле Овнов ждут и новые знакомства. Смелость, продиктованная Марсом, поможет как найти новых друзей, так и начать романтические отношения.

Телец


Тельцам в июле астролог рекомендует завершать дела и заниматься планированием. Влияние ретроградных планет несколько замедляет активность, но благодаря такой обстановке можно не спеша закончить важные дела и распланировать работу, чтобы после 12 числа начать активно зарабатывать благодаря влиянию Меркурия. В середине лета Тельцы смогут найти путь, ведущий к благополучной жизни.

Близнецы

В июле множество ретроградных планет окажут влияние на Близнецов, и в это время можно заняться работой над ошибками, что-то переделать или завершить. Анжела Перл не рекомендует совершать покупки и приобретать ценные вещи до 12 числа, чтобы избежать неприятностей. Середина лета — время для новаторских решений, которые можно воплотить в жизнь после второй недели июля.

Рак


До 12 июля 5 планет будут в ретроградном движении, что заставит Раков обратить внимание на прошлое и заняться завершением дел. В этом месяце фокус внимания будет обращен также на отношения, в которых Раки смогут подойти к кульминации: завершить общение или, напротив, выйти на новый уровень. В целом, июль будет удачным месяцем, если не паниковать и внимательно следить за происходящими событиями.

Лев

Начало июля будет не очень активным из-за того, что 5 ретроградных планет будут влиять на Львов до 12 июля. В это время астролог рекомендует обратить внимание на прошлое, чтобы завершить необходимые дела. После 12 июля Львы смогут начать что-то новое. Кардинально поменять не только стиль жизни, но и образ, а также привлечь в жизнь материальное благополучие.

Дева

Дев ждет активная середина лета, однако в начале июля, до 12 числа, влияние ретроградных планет заставит их обратить внимание на события прошлого. Девы смогут завершить важные дела, а также возобновить работу над оставленными ранее проектами. Месяц будет удачен для заработка, и Девы смогут найти для себя отличный источник материального благополучия за счет получения новых знаний.

Весы


Первые две недели Весы будут ощущать влияние сразу пяти ретроградных планет, и в связи с этим возрастет вероятность столкновения с прошлым. Астролог рекомендует посвятить начало июля завершению дел, а также работе над ошибками, если она нужна. После 12 числа Весы смогут возобновить активность, привлечь в жизнь благополучие и процветание за счет приобретенных ранее навыков.

Скорпион

В начале июля на Скорпионов окажут влияние пять ретроградных планет, в связи с чем астролог рекомендует заниматься вопросами прошлого, а также отказаться от покупок и не тратить лишнего. После 12 числа в жизнь вернется активность, и Скорпионы смогут начать что-то новое, получить дополнительное образование или начать поиски дополнительного заработка. В целом месяц будет благоприятен для прорыва, а значит, нельзя игнорировать внутренний голос.

Стрелец

В июле Стрельцов ожидает влияние сразу пяти ретроградных планет, и до 12 числа астролог рекомендует обратить внимание на незавершенные дела, чтобы поставить в них точку. После 12 числа Меркурий развернется в прямое движение, и с этого времени можно возобновлять активность, приобретать ценные вещи и совершать долгожданные покупки. Несмотря на некоторое замедление, Стрельцы смогут поправить материальное положение.

Козерог


До 12 июля Козероги ощутят на себе влияние пяти ретроградных планет, и в первые две недели месяца им не стоит начинать ничего нового, тратить деньги на дорогостоящие покупки, а также совершать опрометчивые поступки. После 12 числа Меркурий развернется в прямое положение, и с этого времени Козероги смогут возобновить приостановленную активность в сфере общения и работы.

Водолей

Пять планет из десяти будут в ретроградном движении, что скажется на активности Водолеев. В первые пару недель Анжела Перл рекомендует заниматься завершением дел и очищением энергетики, а после 12 числа, когда Меркурий вернется в прямое положение, активность можно будет возобновить, но с оглядкой. Водолеям стоит не только поддерживать новые проекты, но и обращать внимание на события вокруг себя, чтобы прояснить спорные моменты.

Рыбы

Рыб в начале месяца ожидает влияние сразу пяти ретроградных планет, что заставит их обращать внимание на прошлое, завершать дела и брать паузу для размышлений и восстановления сил. Рыбам астролог рекомендует не торопиться с выводами, сфокусироваться на себе и разобраться в своей жизни, очистив ее от всего наносного и того, что мешает привлечению в жизнь позитивных перемен.

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По материалам: dailyhoro.ru

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