Гороскоп на июль 2020 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Гороскоп на июль 2020 года от известного астролога Анджелы Перл позволит Знакам Зодиака заранее узнать о событиях второго летнего месяца и активности планет. Своевременные предупреждения позволят заранее распланировать дела и в срок завершить все, что было задумано.

Июль открывает середину лета, и в этом месяце сразу пять ретроградных планет будут оказывать влияние на представителей Знаков Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с подробным прогнозом, чтобы исключить неприятности, привлечь благополучие и не оказаться в проигрыше из-за принятия скоропалительных решений.

Овен

Влияние Марса поможет Овнам действовать активно и добиваться успехов в выбранной сфере жизни. Астролог напоминает, что агрессивность, вызванная влиянием планеты, может стать причиной конфликтов, а значит, Овнам нужно следить за собой и не поддаваться на провокации. В июле Овнов ждут и новые знакомства. Смелость, продиктованная Марсом, поможет как найти новых друзей, так и начать романтические отношения.

Телец

Тельцам в июле астролог рекомендует завершать дела и заниматься планированием. Влияние ретроградных планет несколько замедляет активность, но благодаря такой обстановке можно не спеша закончить важные дела и распланировать работу, чтобы после 12 числа начать активно зарабатывать благодаря влиянию Меркурия. В середине лета Тельцы смогут найти путь, ведущий к благополучной жизни.

Близнецы

В июле множество ретроградных планет окажут влияние на Близнецов, и в это время можно заняться работой над ошибками, что-то переделать или завершить. Анжела Перл не рекомендует совершать покупки и приобретать ценные вещи до 12 числа, чтобы избежать неприятностей. Середина лета — время для новаторских решений, которые можно воплотить в жизнь после второй недели июля.

Рак

До 12 июля 5 планет будут в ретроградном движении, что заставит Раков обратить внимание на прошлое и заняться завершением дел. В этом месяце фокус внимания будет обращен также на отношения, в которых Раки смогут подойти к кульминации: завершить общение или, напротив, выйти на новый уровень. В целом, июль будет удачным месяцем, если не паниковать и внимательно следить за происходящими событиями.

Лев

Начало июля будет не очень активным из-за того, что 5 ретроградных планет будут влиять на Львов до 12 июля. В это время астролог рекомендует обратить внимание на прошлое, чтобы завершить необходимые дела. После 12 июля Львы смогут начать что-то новое. Кардинально поменять не только стиль жизни, но и образ, а также привлечь в жизнь материальное благополучие.

Дева

Дев ждет активная середина лета, однако в начале июля, до 12 числа, влияние ретроградных планет заставит их обратить внимание на события прошлого. Девы смогут завершить важные дела, а также возобновить работу над оставленными ранее проектами. Месяц будет удачен для заработка, и Девы смогут найти для себя отличный источник материального благополучия за счет получения новых знаний.

Весы

Первые две недели Весы будут ощущать влияние сразу пяти ретроградных планет, и в связи с этим возрастет вероятность столкновения с прошлым. Астролог рекомендует посвятить начало июля завершению дел, а также работе над ошибками, если она нужна. После 12 числа Весы смогут возобновить активность, привлечь в жизнь благополучие и процветание за счет приобретенных ранее навыков.

Скорпион

В начале июля на Скорпионов окажут влияние пять ретроградных планет, в связи с чем астролог рекомендует заниматься вопросами прошлого, а также отказаться от покупок и не тратить лишнего. После 12 числа в жизнь вернется активность, и Скорпионы смогут начать что-то новое, получить дополнительное образование или начать поиски дополнительного заработка. В целом месяц будет благоприятен для прорыва, а значит, нельзя игнорировать внутренний голос.

Стрелец

В июле Стрельцов ожидает влияние сразу пяти ретроградных планет, и до 12 числа астролог рекомендует обратить внимание на незавершенные дела, чтобы поставить в них точку. После 12 числа Меркурий развернется в прямое движение, и с этого времени можно возобновлять активность, приобретать ценные вещи и совершать долгожданные покупки. Несмотря на некоторое замедление, Стрельцы смогут поправить материальное положение.

Козерог

До 12 июля Козероги ощутят на себе влияние пяти ретроградных планет, и в первые две недели месяца им не стоит начинать ничего нового, тратить деньги на дорогостоящие покупки, а также совершать опрометчивые поступки. После 12 числа Меркурий развернется в прямое положение, и с этого времени Козероги смогут возобновить приостановленную активность в сфере общения и работы.

Водолей

Пять планет из десяти будут в ретроградном движении, что скажется на активности Водолеев. В первые пару недель Анжела Перл рекомендует заниматься завершением дел и очищением энергетики, а после 12 числа, когда Меркурий вернется в прямое положение, активность можно будет возобновить, но с оглядкой. Водолеям стоит не только поддерживать новые проекты, но и обращать внимание на события вокруг себя, чтобы прояснить спорные моменты.

Рыбы

Рыб в начале месяца ожидает влияние сразу пяти ретроградных планет, что заставит их обращать внимание на прошлое, завершать дела и брать паузу для размышлений и восстановления сил. Рыбам астролог рекомендует не торопиться с выводами, сфокусироваться на себе и разобраться в своей жизни, очистив ее от всего наносного и того, что мешает привлечению в жизнь позитивных перемен.