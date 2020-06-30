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Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести обязательное ношение масок

Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести обязательное ношение масокФото: Brendan McDermid / Reuters

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа подписать распоряжение, согласно которому все жители страны должны будут носить маски. Его речь опубликована на официальном канале политика в YouTube.

Губернатор заявил, что благодаря таким мерам можно будет остановить всплеск новых заражений коронавирусом. «Если вы действительно хотите остановить пандемию [COVID-19], расскажите людям правду. Расскажите им, что [коронавирус] — это реальная угроза», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Трамп мог бы показать личный пример и начать носить маску на публике. По словам Куомо, губернаторы других штатов тоже ранее сопротивлялись рекомендациям медиков. Однако теперь, на фоне роста числа заражений, они сами требуют носить защитные средства.

По последним данным, в США зафиксировано более 2,58 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. 125 133 человек погибли из-за осложнений, связанных с пневмонией COVID-19.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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