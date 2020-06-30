Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Вадим Карасев

Эдуард БояковФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, Ефремов всю жизнь «шел к этому», чувствуя свою безнаказанность. «И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали. Отношение к этим так называемым "звездам" в медийном поле — это наша ответственность, не только звезды виноваты», — отметил Бояков.

По мнению худрука театра, именно снисходительное отношение россиян к выходкам Ефремова и других известных персон «множило эту ситуацию». «Мы развиваем эту плесень, (...) в которой люди, не обладающие духовным авторитетом, интеллектуальными данными, а просто обладающие какими-то качествами — вот здесь постебаться, вот здесь подмигнуть, вот здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь», — заявил он.

Бояков счел неправильным ставить таких людей на постамент и относиться к ним как к «главным личностям, которые создают нашу интеллектуальную повестку». Он отметил, что этой тенденции необходимо противостоять.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.