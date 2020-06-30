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Исследование: размер среднего ипотечного кредита снова начал расти

Исследование: размер среднего ипотечного кредита снова начал расти
Средний ипотечный кредит в России снова начал расти: в мае он увеличился на 2,9% против падения на 8,2% в апреле, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В результате, по итогам прошлого месяца средний размер ипотечного кредита в стране вырос до 2,47 миллиона рублей с 2,4 миллиона рублей в апреле. Однако это все еще ниже мартовского показателя на 5%. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года он фактически остался без изменений, увеличившись всего на 1,2%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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