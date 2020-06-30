Изменения в законодательстве с 1 июля коснутся миллионов россиян

Вадим Карасев

Ряд важных законов и правил заработает в России с 1 июля 2020 года. Изменения в законодательстве произойдут в различных сферах нашей жизни и коснутся миллионов россиян.

С 1 июля в российских регионах произойдет индексация тарифов ЖКХ. Больше всего тарифы увеличатся в Чеченской Республике (6,5%), наименьший рост ожидается в Ненецком автономном округе (2,4%). Для москвичей тарифы возрастут на 5%, сообщает ТАСС.

В частных и многоквартирных домах начнется внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии. Энергосбытовые и электросетевые компании займутся установкой «умных» счетчиков, которые будут передавать показания автоматически. Новые приборы компании внедрят после выхода из строя старых, платить за установку счетчиков гражданам не придется.

Любой российский регион по своему желания сможет ввести специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее такой режим работал только в качестве эксперимента на территории 23 субъектов нашей страны. Кроме этого, получить статус самозанятого стало возможно уже с 16 лет.

С 1 июля снимается ряд временных мер и правил, введенных из-за пандемии коронавируса. Ожидаются изменения в индексации пенсии опекунам и попечителям и упрощения в подтверждении инвалидности.

С июля россияне с помощью приложения на смартфоне «Честный знак» смогут проверить подлинность лекарств, табака и обуви. Для этих товаров вводится обязательная маркировка. В случае выявления нарушений можно направить жалобу.

Российские кинотеатры, закрытые с конца марта из-за распространения коронавируса, возобновят свою работу с 15 июля.

С 24 июля вводится упрощенный порядок получения гражданства РФ для иностранцев или лиц без гражданства в некоторых случаях. Оформить гражданство по этой схеме смогут граждане Казахстана, Белоруссии, Молдовы или Украины, лица, состоящие в браке с гражданами РФ не менее трех лет, а также имеющие хотя бы одного родителя – гражданина РФ, проживающего на российской территории.

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