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Экономика Москвы практически вышла на 100% работоспособность

Экономика Москвы практически вышла на 100% работоспособность

Экономика Москвы практически вышла на 100% работоспособность после завершения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В целом, если говорить про экономику города, то можно сказать, что она вышла практически на 100% работоспособность. Если говорить про промышленные предприятия, то практически все они восстановили свою загрузку. Есть снижения по ряду предприятий, снижение объемов производства, это связано с тем, что сокращается объем спроса на внешних рынках, но мы надеемся, что до конца года предприятия выйдут на прежние объемы экспорта, выручки и производства", - сказал Ефимов в эфире радиостанции "Бизнес ФМ".

Тем не менее порядка 200 тыс. предприятий не могут полноценно заработать из-за действующих ограничений, указал заммэра.

Ефимов также заметил, что выручка столичных ресторанов с начала их работы после снятия ограничений выросла по сравнению с 2019 годом. "После открытия веранд спрос вырос на 60%. Выручка в этой отрасли на 15-20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По нашим прогнозам, спрос не упадет", - добавил заммэра и указал, что абсолютное большинство заведений общепита вернулось в прежний режим работы.

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По материалам: uposters.ru

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