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Эксперт назвал место России в мире после окончания лидерства США

Эксперт назвал место России в мире после окончания лидерства США
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай. Так генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее Меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где Соединенные Штаты могут не стремиться быть мировым лидером.

Эксперт отмечает, что США перестали быть абсолютными лидерами в мире.

"Просто после 1945 года Европа привыкла думать, что американцы — главные", — пояснил Журавлев.

По словам специалиста, у Соединенных Штатов сильная армия, однако уже не самая сильная экономика.

# Россия
По материалам: ria.ru

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