Эксперты: Российские отпускники помогут замедлить падение ВВП

Влада Некрасова

Падение ВВП России замедлится по итогам третьего квартала 2020 года. Как считают аналитики инвестбанков и рейтинговых агентств, это произойдёт в связи со снятием ограничений из-за коронавируса.

Консенсус-прогноз, сделанный экспертами, опрошенными ТАСС, составляет 5,9%. Заведующий Лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев поясняет, что восстановление будет медленным, особенно в сфере услуг.

«По итогам третьего квартала мы ожидаем начала восстановления экономики. Хотя спад ВВП в годовом выражении прогнозируется в третьем квартале на уровне 5,5%, это гораздо лучше ожидаемых результатов второго квартала, — считает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

По оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, основным фактором поддержки экономики выступает восстановление конечного спроса, которое может иметь догоняющий эффект. Кроме того, как подчёркивает аналитик, в этом отпускном сезоне население не сможет так массово, как раньше, путешествовать за рубеж, а значит эти средства будут потрачены на отдых или на потребление внутри России. По оценке Орловой, эффект этого фактора может быть эквивалентен 1−1,5% ВВП в годовом выражении.