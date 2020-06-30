Как генпродюсер Шнуров займется продвижением неновостных проектов RTVI

Анастасия Иванова

RTVI завершает реформирование команды топ-менеджеров приглашением на должность генерального продюсера лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, говорится в сообщении телекомпании.

«На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — говорит Сергей Шнуров.

Уточняется, что идея пригласить Шнурова на работу принадлежит владельцу RTVI Микаелю Исраеляну. Певец займется созданием и продвижением неновостных продуктов.

«Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — сказал Исраелян.

В ближайших планах канала — активное развитие на Западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе.

Сергей Шнуров — российский продюсер, рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».