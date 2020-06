Канье Уэст поделился новой песней

Алексей Вольцев

. Канье Уэст выложил на своем YouTube-канале клип на новую песню "Wash Us in the Blood”.

Это трек из предстоящего десятого студийного альбома “God’s Country”, который исполнитель анонсировал накануне в своем твиттере.

В записи композиции принимал участие Трэвис Скотт, а сводил ее Dr. Dre. Это первая новая песня музыканта после вышедшей осенью пластинки “Jesus Is King”.

Она продолжает тематику религиозных песнопений, но чуть более динамичная, чем треки из предыдущего альбома. В записи принимал участие госпел-хор.

В ролике есть кадры недавних протестов в США, фрагменты церковных служб, история убийства Ахмада Арбери во время пробежки в штате Джорджия и сгенерированное компьютером изображение самого Уэста.