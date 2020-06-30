Картинг, лошади и ранчо: Ким Кардашьян поделилась новыми фото со дня рождения дочери Норт

Вадим Карасев

15 июня старшая дочь 39-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста Норт отметила свой седьмой день рождения. По этому случаю Ким и ее сестры Хлое, Кортни и Кайли вместе со своими детьми отправились в штат Вайоминг на ранчо Канье. Сегодня владелица бьюти-империи опубликовала десятки новых фото с торжества. Дети наслаждались играми на свежем воздухе, катались на лошадях и на картинге.









Ким Кардашьян с дочкой

На одной фотографии Норт задувает свечи на праздничном торте в форме шляпы, в кадр также попали другие дети, включая двоюродную сестру Норт Пенелопу и дочь Трейси Нгуен Ромулус.





Норт





Поздравила Ким свою дочь и в социальных сетях, опубликовав несколько домашних видео, на которых девочка танцует под песни своего отца, а также снимки из их семейного архива.

Поздравляю с семилетием моего первенца Норт! Не могу поверить, что тебе уже семь. С ума сойти, как быстро пролетело время. Ты — это все, о чем можно было мечтать, и даже больше. Ты самый стильный креативный близнец. Люблю тебя!

— подписала публикацию Кардашьян.





Норт с подругами

41-летняя сестра Ким, Кортни, также поделилась несколькими фотографиями из поездки, в том числе снимками, сделанными на пикнике в национальном парке Йеллоустоун. Инсайдер ранее рассказал изданию People, что семья Кардашьян — Дженнер любит ранчо Коди, потому что дети отлично проводят там время.

Там они могут бегать и играть. И им нравится, что на ранчо тихо, красиво и мирно. Они были счастливы, что смогли провести день рождения Норт вместе. Они не планируют дальние поездки этим летом, поэтому Коди будет их спасением, когда они захотят уехать из Лос-Анджелеса,

— сказал источник.

























Кортни и Ким Кардашьян