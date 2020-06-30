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Клишас: сплочённость вокруг голосования по поправкам — залог благополучного будущего россиян

Клишас: сплочённость вокруг голосования по поправкам — залог благополучного будущего россиян

Общенародное голосование по поправкам к Конституции — это голосование за будущее каждого гражданина России, будущее всего государства. Об этом председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своём блоге.

Сенатор указал, что в своём обращении к гражданам 30 июля Президент России Владимир Путин затронул темы, которые волнуют всех без исключения россиян. Глава государства также подчеркнул, что когда мы вместе — нам по плечу самые тяжёлые задачи.

«Сплочённость — одно из самых сильных качеств нашего многонационального народа. Сплочённость вокруг голосования по поправкам — залог успешного и благополучно будущего каждого гражданина России», — считает Клишас.

Он отметил, что общероссийское голосование — это голосование за ценности, которые объединяют всех россиян, проходя рефреном через всю российскую историю и связывая исторические поколения, за приоритеты в деятельности государства.

«Принятие поправок к Конституции означает для каждого россиянина, что государственная политика будет строиться вокруг тех ключевых блоков, которые сегодня обозначил в речи президент. Многие будут вспоминать потом день голосования как самый важный день в году», — написал глава комитета.

Сенатор подчеркнул, что россияне уделяют особое внимание исторической справедливости, уважению человека труда, заботе о родине, воспитанию детей. А забота о будущих поколениях, обеспечение благополучного будущего детей — одни из главных целей поправок в Основной закон.

«Это голосование за страну. Голосование за поправки — голосование за сильное суверенное государство, которое мы можем построить, как указал Президент России В.В. Путин, только вместе и только сами, которое держится на позиции людей, на подотчётности власти только российским гражданам. Общероссийское голосование — голосование за нашу конституционную идентичность и самобытность», — написал Андрей Клишас.

По его словам, обновлённый текст Конституции закрепит фундаментальные для всех россиян ценности на уровне высших конституционных гарантий. И тем примечательнее, что поправки вступят в силу только в результате общего выбора граждан.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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