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Королева Летиция и король Филипп VI посетили Севилью

Королева Летиция и король Филипп VI посетили Севилью

Продолжается официальный тур испанских монархов по автономным сообществам страны — сегодня 52-летний король Филипп VI и 47-летняя королева Летиция встретились с жителями города Севильи.

Посетить центр Андалусии, как и другие испанские города, они решили с целью поддержки экономической и культурной деятельности своей страны после пандемии COVID-19. Напомним, Испания серьезно пострадала от вирусной волны, но справилась с ней и постепенно снимает ограничения, введенные ранее. Помня о них, королева Летиция и король Филипп VI во время прогулки по улицам Севильи с сопровождавшей их толпой на некоторое время надели защитные маски.


Королева Летиция и король Филипп VI

За летний образ супруги монарха в этот раз отвечал испанский дизайнер Адольфо Домингес — в платье его бренда она появилась на публике, дополнив его удобными босоножками на танкетке.

Дизайн платья, стоимость которого составляет примерно 150 долларов, напоминает, по замыслу его создателя, о следах цветного мела на старых досках.









# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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