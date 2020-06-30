Крупнейший авиаконцерн приготовился к борьбе за выживание

Вадим Карасев

Фото: Martin Rose / Getty Images

Генеральный директор одной из крупнейших авиакомпаний в мире Airbus SE Гийом Фори в интервью Die Welt рассказал о ее готовности бороться за выживание в условиях общего кризиса мировой авиаотрасли из-за пандемии коронавируса.

По его словам, государственная помощь, которую предоставили европейские государства для сектора, помогла ускорить разработку новых технологий и смягчить последствия кризиса. Однако трудности сохраняются.

В течение 2020-2021 годов Airbus планирует сократить объемы продукции и поставок на 40 процентов, согласовав условия с заказчиками. В апреле-мае план компании был выполнен лишь на 20 процентов. Так, в апреле удалось осуществить поставку 14 вместо 75 самолетов. Концерн намерен также выпускать не более 40 авиалайнеров наиболее продаваемой серии A320 в месяц, хотя в конце 2019 года обсуждалось увеличение производства с 60 до 63 воздушных судов.

Среди других рассматриваемых мер — сокращение сотрудников. Как рассказал генеральный директор, штат Airbus насчитывает около 90 тысяч человек. Окончательное решение о кадровых изменениях будет принято в конце июля после переговоров с представителями профсоюза. По информации die Welt, работу могут потерять 12-15 тысяч сотрудников.

Фори высказал также предположение, что восстановить докризисные объемы удастся не раньше 2025 года. При этом ожидается, что спрос на узкофюзеляжные авиалайнеры будет расти быстрее, чем на крупные самолеты. Поэтому в 2022-2023 годах руководство рассчитывает постепенно увеличить выпуск A320.

По мнению специалистов, после стабилизации ситуации гражданская авиация лишится двух крупнейших новых лайнеров — Airbus A380 и Boeing 747-400. Немецкий перевозчик Lufthansa уже оказался от части этих моделей из-за снижения спроса.

Еще одним следствием пандемии коронавируса стало снижение количества перелетов. Возобновление международных перелетов приведет к сокращению числа пассажиров на рейсе на треть и увеличению стоимости авиабилетов на 50 процентов.