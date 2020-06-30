"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый спектакль

Лидия Мартынова

Создатели московского театра "Квартет И" в период пандемии написали новую пьесу, по которой будет поставлен спектакль, но она еще требует доработки, сообщил на пресс-конференции во вторник главный режиссер театра Сергей Петрейков.

"У нас высвободилось время, мы сочиняли новый спектакль, писали пьесу, написано 100 страниц текста, из которых надо выбирать, компоновать. Мы долго пишем, а репетируем мы быстро. Будет спектакль", - сказал Петрейков.

Он отметил, что до сентября труппа театра в отпуске, премьера нового фильма с участием "Квартета И" "Обратная связь" режиссера Алексея Нужного запланирована на 17 декабря.