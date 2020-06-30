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Логистика и сбыт: какие меры поддержат российских фермеров

Логистика и сбыт: какие меры поддержат российских фермеров
Проблемы логистики и сложности со сбытом препятствуют доступу продуктов, которые производят российские фермеры, на полки магазинов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности поручил правительству совместно с регионам рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 июля 2020 года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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