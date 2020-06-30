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Лукашенко заявил о нерушимости дружбы между Белоруссией и Россией

Лукашенко заявил о нерушимости дружбы между Белоруссией и Россией

Ржевский мемориал Советскому солдату является символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Алекснадр Лукашенко.

«Мемориал Советскому солдату всегда будет символом нерушимой дружбы между Белоруссией и Россией, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов», — сказал он, выступая на церемонии открытия мемориала.

По его словам, «пока мы создаем такие памятники, пока приходим к этим памятникам — мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии».

«Как только забудем дорогу к этим святым местам — мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники», — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что «открытие этого мемориала, торжества на прошлой неделе в российской столице (парад Победы в Москве. — ИА Newstes), митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победы, наша победа, память и слава, которую мы впредь будем свято хранить».

«Это и есть реальная связь времен и поколений, незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и прежде всего, белорусов и россиян», — подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский лидер предостерег всех от реабилитации нацизма.

«Мы не позволим умалить значение великой победы и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться», — сказал Лукашенко, добавив, что «Белоруссия и Россия абсолютно едины в этом стремлении».

Напомним, сегодня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Лидеры двух стран возложили цветы к памятнику. Затем были исполнены государственные гимны России и Белоруссии. При этом ранее белорусский лидер отмечал, что планирует использовать встречу со своим российским коллегой для обсуждения ряда вопросов двухсторонних отношений.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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