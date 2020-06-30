Лукашенко заявил о нерушимости дружбы между Белоруссией и Россией
Ржевский мемориал Советскому солдату является символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Алекснадр Лукашенко.
По его словам, «пока мы создаем такие памятники, пока приходим к этим памятникам — мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии».
Кроме того, президент Белоруссии отметил, что «открытие этого мемориала, торжества на прошлой неделе в российской столице (парад Победы в Москве. — ИА Newstes), митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победы, наша победа, память и слава, которую мы впредь будем свято хранить».
При этом белорусский лидер предостерег всех от реабилитации нацизма.
Напомним, сегодня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Лидеры двух стран возложили цветы к памятнику. Затем были исполнены государственные гимны России и Белоруссии. При этом ранее белорусский лидер отмечал, что планирует использовать встречу со своим российским коллегой для обсуждения ряда вопросов двухсторонних отношений.