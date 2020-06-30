Лунный день сегодня 30 июня 2020 года

Вадим Карасев

Чтобы последний день июня не преподнес неприятных сюрпризов, постарайтесь спланировать дела в соответствии с советами астрологов. В этом вам поможет лунный календарь, с помощью которого вы узнаете, каким будет настроение ночного светила.

В такие дни, как сегодня, планы как никогда близки к реализации, но удача может ускользать от нас по каким-то неведомым причинам. Астрологи советуют мыслить рационально, правильно расставлять для себя приоритеты, а также очищать свою ауру от негатива. Только в этом случае ваши планы смогут воплотиться в реальность, а неурядицы и недоразумения смогут обойти вас стороной.

Фаза Луны: сегодня начинается 9 лунный день, которому суждено пройти под эгидой стихии Воды, представленной Скорпионом. Данный Знак Зодиака и рост Луны порождают сильный энергетический диссонанс, поэтому день обещает быть очень сложным и непредсказуемым.

Магнитные бури 30 июня: магнитного возмущения магнитосферы не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

спокойный отдых;интуиция;здравое отношение к критике;умение делиться счастьем и позитивом с окружающими;обучение чему-то новому.большие траты;необдуманные шаги;стрессы.

Домашние дела в этот вторник точно будут лишними. Если не будет работы и других дел, лучше просто отдохнуть. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют не рисковать и не тратить время и силы на то, что делать совершенно не хочется.

Что надеть в этот вторник

В такие сложные и непредсказуемые дни стоит полагаться на интуицию. Усилить ее помогут фиолетовый и темно-синий цвета. Астрологи рекомендуют не носить ничего красного или белого. Эти цвета располагают к общению и агрессии, а это станет самым мощным катализатором проблем, которых в этот день и так может быть немало.

Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение тем минералам, которые успокаивают энергетику и формируют защитное поле, — лунному камню, белому кварцу. Также стоит обратить внимание на камень оникс. Он очень полезен для отдыха и усиливает позитивный эффект от медитаций на глубокое расслабление и снятие стресса.

Финансы и работа 30 июня

Если сегодня возникнут интересные и перспективные идеи, то знайте, что пока не время рассказывать о них начальству, коллегам и близким. Лучше пока оставить их в зачаточном состоянии или обдумать самостоятельно, не учитывая мнения окружающих. Это неплохой день для простой и монотонной работы, но не для ярких поступков и заключения сделок.





Это также прекрасный день для обучения — повышения и приобретения новых профессиональных навыков, изучения языков. Совершать покупки следует осторожнее. Луна находится в созвездии Скорпиона, способного подтолкнуть людей к необдуманным тратам. Старайтесь приобретать только самое необходимое.

Любовь и отношения в 9 лунный день

В этот день нужно дарить ощущение счастья и свободы близким и второй половинке. Не стоит спорить с ними и ругаться, особенно по мелочам. Выяснения отношений в этот вторник станут началом большой ссоры, так что астрологи советуют держать резкие слова и пожелания при себе.

На критику окружающих стоит обратить пристальное внимание, потому что многие ваши негативные стороны будут видны всем вокруг. Скорпион оголит наши эмоции, заставит говорить правду тогда, когда это будет не совсем уместно, но не стоит обижаться за критику на друзей и близких. Также это не лучший день для знакомств и флирта.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сейчас лучше не заниматься усердно спортом. В этот день все должно быть максимально спокойным. Если вы хотите ничего не делать вечером после работы и просто провести время в спокойствии, это станет идеальным решением.

Постарайтесь отдыхать спокойно, без физических перегрузок. Чтобы негативное воздействие стихии Воды и растущей Луны на ваш организм не было разрушительным, рекомендуется снимать стрессы и перенапряжение вовремя, не доводя себя до белого каления.