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Лунный календарь комнатных растений на июль 2020 года

Лунный календарь комнатных растений на июль 2020 года

Комнатные растения любят многие, и уход за ними сравнивают с медитациями. Вырастить красивый зимний сад и насладиться обильным цветением помогут советы астрологов. В июле 2020 года уход за цветами скрасит рабочие будни и поможет сохранить отличное настроение.


Комнатные цветы — частые спутники нашей жизни, и их разведением занимаются многие. Начинающим цветоводам и профессионалам эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать фазы Луны и влияние созвездий, чтобы вырастить эффектный зимний сад, который будет приносить радость не только летними днями, но и скрасит ожидание тепла в осенне-зимний период.

1 июля: в первый день июля растущая Луна будет пребывать в Скорпионе. Плодородное созвездие помогает растениям развиваться, а значит, можно заняться посадкой и пересадкой домашних растений.

2, 3 июля: рост Луны в Стрельце — прекрасное время для того, чтобы прорыхлить почву и добавить удобрений корням растений. Цветы в благоприятную погоду стоит выставить на улицу в тень для их правильного развития и закаливания.

4, 5 и 6 июля: три дня Луна пробудет в Знаке Козерога, и в это время работы с корнями растений лучше не проводить. В день Полнолуния 5 числа комнатным цветам понадобится отдых, а 6 числа, когда Луна начнет убывать, растения умеренно поливают и рыхлят поверхность почвы.

7, 8 июля: убывающая Луна в Водолее — время для ухода за растениями, у которых крепкие стебли и хорошо развитая корневая система. Их поливают и опрыскивают, чтобы удалить загрязнения с листьев.


9, 10 июля: под влиянием Рыб растения не пересаживают и не обрезают, чтобы ненароком не навредить хрупким побегам и не занести болезней. Тем растениям, что готовятся к цветению, добавляют минеральные подкормки.

11, 12 и 13 июля: Луна в Овне — не лучшее сочетание. Неплодородное созвездие мешает развитию растений, и в эти дни лучше их не тревожить. Пересадка может закончиться плачевно, а новые семена будут плохо всходить.

14, 15 июля: Луна в Тельце — отличное время для ухода за комнатными растениями. В этот день можно проводить любые манипуляции, избегая пересадки и рыхления земли у корней цветов.

16, 17 и 18 июля: малоплодородные Близнецы — не время для выращивания редких и экзотических цветов. В это время внимание уделяют тем растениям, которые требуют опоры. Вьющиеся цветы будут благодарны как поливу, так и рыхлению с опрыскиванием листьев теплой водой.

19, 20 июля: Луна в плодородном Раке пробудет два дня, однако в день Новолуния 20 числа уход за растениями прекращают. 19 числа нельзя лишь обрезать стебли, но можно проводить санитарную очистку засохших листьев и побегов.

21, 22 июля: рост Луны во Льве — время для отдыха. Растения развиваются с трудом, а значит, не нужно сажать и пересаживать имеющиеся цветы. Подкормка и обработка от паразитов будут уместными.


23, 24 июля: Луна перемещается в созвездие Девы, и эти дни цветоводы могут заняться уходом за фикусами, которым в жаркие дни важно поддерживать чистоту листьев.

25, 26 июля: Луна в Весах — время для подбора новых питомцев в зимний сад. В эти дни можно приобрести цветы, которые способны привлечь в дом богатство и процветание. Уход за ними будет в удовольствие.

27, 28 июля: рост Луны в Скорпионе — время для смены части грунта. Полезные примеси можно сделать самостоятельно или приобрести в цветочных магазинах. Растения отблагодарят пышным цветением и ускоренным ростом.

29, 30 и 31 июля: последние дни месяца Луна проведет в Стрельце. В это время цветоводы могут заняться уходом за капризными растениями, внести подкормку, а также приобрести новые цветы, которые улучшат энергетику жилища.

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По материалам: dailyhoro.ru

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