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Лунный календарь по Знакам Зодиака на июль 2020 года

Лунный календарь по Знакам Зодиака на июль 2020 года

Лунный календарь поможет вам правильно спланировать дела на месяц. Астрологи приготовили для каждого из Знаков Зодиака несколько важных советов на июль 2020 года.


Самым опасным днем для всех людей станет лунное затмение 5 июля. В этот день стоит остерегаться рисков. Три сильных заговора на счастье и удачу помогут пережить сложные дни июля и стать успешнее в позитивные периоды.

Овен

Июль станет идеальным временем для работы, творческого развития и обучения. В самые опасные дни — 1, 19 и 20 июля — желательно сохранять ко всему рациональный подход, не ударяться в эмоции. Особенно это касается любовной сферы жизни. Следует максимально спокойно решать семейные неурядицы.

Телец

Начинается время, когда Тельцам стоит проявлять максимальное хладнокровие в любви и работе, а также в любых делах и новых начинаниях. Особенно актуальным это будет на убывающей Луне в Водных Знаках Зодиака и на растущей в Огненных: 2, 3, 9, 10, 19, 21, 22, 29, 30 и 31 июля. В остальные дни лучше не сдерживать эмоции.


Близнецы

У Близнецов в июле будет много новых возможностей и удачи. Луна в Близнецах 16, 17, 18 и в Весах 25 и 26 июля станет самым лучшим временем для новых знакомств, новых начинаний, продвижения важных идей на работе и в бизнесе, творческого развития.

Рак

Самые опасные дни месяца для Раков — 4, 5, 6, 23 и 24 июля. Наибольший успех в финансовой сфере Раков ожидает 12 и 13 июля — в дни пребывания Луны в их Знаке. В любовной сфере им повезет больше всего 19 июля — на убывающей Луне в Знаке Рака. 1, 27 и 28 число — дни особенной удачи.

Лев

Львам в июле стоит заняться урегулированием проблем и споров. Это могут быть разногласия юридического характера или простые недопонимания на работе и в семье. Лучше всего делать это в день спокойной убывающей Луны в Козероге 6 июля либо 19 числа на убывающей Луне в Раке.


Дева

Для Дев начинается время, когда можно и нужно развиваться интеллектуально. Идеальные дни для этого — 7 и 8 июля, а также последние три дня месяца. Пока Луна будет в Водолее и Стрельце, можно запомнить больше информации. Организационные вопросы лучше решать 14 и 15 числа на Луне в Тельце.

Весы

В июле Весам нельзя позволять людям управлять собой. Очень актуально это будет на Луне во Льве 21 и 22 июля, так как в такие дни люди многих других Знаков хотят увеличивать свое влияние давлением. Если Весы будут следовать двенадцати законам Вселенной, это не позволит людям управлять ими.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, когда их мощная интуиция выйдет на первый план и станет еще более важной и необходимой. Особенно полезной она будет в опасные дни — во время затмения 5 июля или в периоды пребывания Луны в земных Знаках: 4, 6, 14, 15, 23 и 24 июля. В эти дни лучше слушать свое сердце почаще.

Стрелец

Представителям этого Знака астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не поступаться своими принципами, особенно в дни энергетического диссонанса — 1, 11, 12 и 13 июля. В целом в июле важно сохранять дисциплину и следовать планам, не испытывая на прочность судьбу.

Козерог


Июль хранит для Козерогов много приятных сюрпризов, особенно на убывающей Луне в Тельце и Деве — 14, 15, 21 и 22 июля. Это будут самые благоприятные дни для Козерогов. Даже если на горизонте возникнут новые проблемы, они решатся очень быстро. В последние три дня июля можно ожидать вспышек внутренних противоречий.

Водолей

Очень благоприятными днями для новых знакомств и романтики станут 2 и 3 июля, пока растущая Луна будет в Стрельце, а также 9 и 10 число — пока она будет убывать в Рыбах. 21 и 22 июля — самые лучшие дни для работы. Луна во Льве поможет завоевать авторитет и расположение коллег и начальства. В целом месяц будет спокойным и размеренным.

Рыбы

У Рыб в июле ожидается много мелких неприятностей, апогеем которых может стать пребывание Луны в Весах 25 и 26 числа. Лучше не браться за домашние и финансовые дела в эти дни. В целом в июле Луна принесет немало проблем расторопным Рыбам. Собранным и осторожным она поможет стать успешнее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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