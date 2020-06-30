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Мадуро высылает из страны представителя ЕС из-за санкций

Мадуро высылает из страны представителя ЕС из-за санкций

Представителю Евросоюза в Венесуэле дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Выслать дипломата поручил президент Николас Мадуро из-за объявленных ЕС санкций, сообщает ТАСС.

«Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле. Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят», — заявил Мадуро.

Ранее Евросоюз внес в санкционный список 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и подрыв демократии в этой стране.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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