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Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России

Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России
Российские парламентарии способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики страны, активно противодействуют враждебным вызовам, обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод граждан, говорится в поздравлении спикера Совфеда Валентины Матвиенко к Международному дню парламентаризма.

"Сегодня законодательные (представительные) органы государственной власти России конструктивно работают над совершенствованием правового поля жизни нашего гражданского общества", - отметила Матвиенко.

# Политика
По материалам: ria.ru

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