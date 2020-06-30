Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России

Анастасия Иванова

Российские парламентарии способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики страны, активно противодействуют враждебным вызовам, обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод граждан, говорится в поздравлении спикера Совфеда Валентины Матвиенко к Международному дню парламентаризма.

"Сегодня законодательные (представительные) органы государственной власти России конструктивно работают над совершенствованием правового поля жизни нашего гражданского общества", - отметила Матвиенко.