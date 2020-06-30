Между Кубанью и Крымом стартует движение грузовых поездов
Сегодня, 02:06 Лидия Мартынова
РИА Новости. Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открывается 30 июня, по транспортному переходу во вторник проследуют два первых состава.
"Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", — сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Ожидается, что в церемонии открытия движения примут участие министр транспорта России Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, а также глава Севастополя Михаил Развожаев.
Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.
По материалам: ria.ru