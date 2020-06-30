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Между Кубанью и Крымом стартует движение грузовых поездов

Между Кубанью и Крымом стартует движение грузовых поездов
РИА Новости. Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открывается 30 июня, по транспортному переходу во вторник проследуют два первых состава.


"Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", — сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Ожидается, что в церемонии открытия движения примут участие министр транспорта России Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, а также глава Севастополя Михаил Развожаев.


Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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