Минкомсвязь рассказала о планируемых на вторник рейсах по вывозу россиян
Сегодня, 09:00 Лидия Мартынова
Вывозные рейсы в Россию из Таджикистана, Индии, Индонезии, Армении, Китая и Израиля планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Как ожидается, россиян вывезут из Душанбе в Новосибирск, из Тель-Авива в Москву, из Гоа в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Денпасара в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Еревана в Минеральные Воды, из Чэнду в Санкт-Петербург.
По материалам: ria.ru