Минкомсвязь рассказала о планируемых на вторник рейсах по вывозу россиян

Лидия Мартынова

Вывозные рейсы в Россию из Таджикистана, Индии, Индонезии, Армении, Китая и Израиля планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.

Как ожидается, россиян вывезут из Душанбе в Новосибирск, из Тель-Авива в Москву, из Гоа в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Денпасара в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Еревана в Минеральные Воды, из Чэнду в Санкт-Петербург.