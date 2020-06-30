Модель цифровой образовательной среды не заменит традиционных уроков в школе – Минпросвещения России

Влада Некрасова

Разработанный Министерством просвещения совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проект постановления Правительства «О проведении в 2020–2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды» – часть глобальной работы в рамках нацпроекта «Образование» проекта «Цифровая образовательная среда», позволяющей существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках, о якобы переводе обучения из школы в онлайн недостоверна и не имеет под собой никаких оснований.

Цифровая образовательная среда – элемент всех развитых мировых систем образования, включающий высокоскоростной интернет в школах, обеспечение образовательных организаций соответствующей техникой, а также широкий набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения, но не подменяющих собой живое общение с педагогом на уроках. ЦОС создает условия в традиционной классно-урочной системе с применением возможностей электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с возможностью использовать электронные информационные и образовательные ресурсы. Будет отработан перечень необходимых материально-технических условий, которым должна соответствовать современная школа, таких как наличие и скорость интернет-соединения, локальные сети в школе, требования к технике в школе (компьютеры, планшеты, Wi-Fi).

Расширенные возможности цифровой образовательной среды планируется апробировать в 14 регионах (Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область – Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ), которые проявили инициативу участия и уже ведут соответствующую подготовительную работу.

«Речь идет не о замене одного вида обучения, – очного – другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ, например материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны, – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов. – Еще раз подчеркну: мы рассчитываем начать учебной год традиционно в сентябре и все школьники сядут вновь за парты».

Особенно актуально такое расширение возможностей обычной школы для отдаленных регионов России. Дистанционное обучение, на которое в связи с эпидемией одномоментно перешли все российские школы в конце прошлого учебного года, высветило зоны, требующие существенного улучшения в техническом и материальном оснащении. На выравнивание ситуации и направлена данная работа. А полное завершение федерального проекта «Цифровая образовательная среда» к 2024 году позволит при необходимости использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным по всей стране. Например, во время всплесков сезонной заболеваемости для групп учащихся, по болезни оставшихся дома. Или для ребят, проходящих длительное лечение в стационарах. Занятия в школе и живое общение с педагогом – неизменная часть отечественной образовательной системы, и она незыблема.

Что получат школы, учащиеся и педагоги благодаря цифровой образовательной среде:

доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе;доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний;цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу (болезнь или иное), быть на связи с классом и учителем во время урока;интеграцию государственных информационных систем, сервисов и ресурсов с платформой ЦОС;возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий;автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами.