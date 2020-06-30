Молния ударила через розетку: во Львовской области пострадала женщина, находившаяся в доме (видео

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Молнии представляют опасность для жизни людей не только во время пребывания на лоне природы, но даже в защищенном, казалось бы, жилище.

Об одном из таких случаев идет речь в сюжете ТСН.

Сообщается, что 37-летняя Галина Герелей сидела на полу на ковре, напротив были дети. От розетки до Галины было около трех метров. Ничего металлического, говорит женщина, не имела на себе, и телефоном тоже не пользовалась.

Но внезапный разряд молнии попал прямо в домашнюю электросеть, и тело женщины пронзила резкая боль.

«Я спиной сидела к розетке, слышу — выстрел в меня, и свет погас. Очень начало болеть, ноги сказать. Муж вызвал скорую и он меня в чувство приводил», — рассказывает Галина.

Несмотря на то, что все электрические приборы были выключены, они сгорели.

«Повыключали телефоны, телевизор. Розетка и диван стоял, и я плечами к розетке, но только на полу. Оно меня так ударило, что аж розетку вырвало», — делится впечатлением пострадавшая.

Свое выживание после попадания молнии называет чудом. Молния оставила след на спине, который напоминает паутину из маленьких шрамов.

Сегодня Галина чувствует себя значительно лучше, но будет оставаться под наблюдением врачей-кардиологов. Ведь разряд молнии в первую очередь поражает сердце.

Эксперты говорят, что основная причина несчастного случая — это отсутствие молниезащиты на здании. Напряжение в таких случаях может достигать нескольких тысяч вольт. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Для себя пострадавшая уже решила: первое, что попросит сделать мужа — установить громоотвод. Это, наверное, будет дешевле, чем теперь восстанавливать всю потерянную технику и здоровье.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что голливудская звезда Шэрон Стоун также едва не погибла от удара молнии. Инцидент произошел у нее дома на кухне. 62-летняя актриса, собираясь гладить белье, взяла паровой утюг (ее дом снабжается водой из собственной скважины). Когда Шэрон Стоун наполняла водой утюг, держа его одной рукой и положив другую на кран, в скважину ударила молния и прошла через воду. Актрису подбросило и швырнуло через кухню так, что она врезалась в холодильник.