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Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента поступить в несколько вузов – Музаев

Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента поступить в несколько вузов – Музаев

Необходимо было сохранить возможность для каждого абитуриента поступить в несколько вузов, сообщил врио главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. 

Об этом он заявил в рамках селекторного совещания с руководителями пунктов приема ЕГЭ.

«Некоторые эксперты говорили, что не нужно проводить ЕГЭ, а надо сдавать экзамены по старой схеме. Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента поступить в пять вузов и подать документы по трем направлениям в вузе. Ограничить возможность поступления только одним вузом в этот период, когда страна тяжело переживает пандемию во всех отраслях, – это значит вызвать серьезное недовольство у всех», – сказал Музаев. 

Он подчеркнул, что прежняя схема не позволила бы качественно и в необходимые сроки провести приемную кампанию в вузы.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

# Общество
По материалам: edu.ru

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