На пляже под Анапой умер мальчик, закопанный братьями в песок

Вадим Карасев

Во вторник на пляже в районе станицы Благовещенской (входит в состав города-курорта Анапа) произошло ЧП: на пляже в дневное время погиб 8-летний ребенок, передают Вести. Кубань.

По данным новостной службы, ссылающейся на местных спасателей, мальчик задохнулся в песке, после того как братья закопали его с головой. Медики, спасатели и полицейские прибыли на место происшествия незамедлительно, однако проведенные реанимационные мероприятия к положительным результатам не привели.

Правоохранители проводят доследсвенную проверку, восстанавливают картину произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит точную причину смерти потерпевшего.

Согласно материалу, на пляже ребенок находился с родителями и своими братьями. Пока взрослые занимались своими делами, дети затеяли игру в «закапывание», которая закончилась трагедией. Степень вины родителей будет определена в ходе следствия.