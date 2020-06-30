Народные приметы на июль 2020 года

Вадим Карасев

Середина лета — отличное время для отдыха и привлечения в жизнь удачи. Народные приметы на июль 2020 года помогут всем, кто хочет провести месяц счастливо и уберечься от невзгод.

Народные приметы на июль познавательны и интересны. Мудрость наших предков помогает в жизни, и с помощью примет каждый сможет похвастать отменным урожаем, своевременно определить погодные условия и даже спрогнозировать погоду на будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народной мудростью на июль, чтобы каждый день привлекать удачу и сохранять позитивный настрой.

1 июля. В этот день по примете у Ярилы просят хорошего урожая и оставляют на полях дары: блины и хлеб.

2 июля. Можно загадать заветное желание возле улья. Если пчелы громко зажужжат, то оно исполнится в ближайшее время.

3 июля. Увидеть промысловую птицу в этот день — к счастью. Лягушки громко кричат — дождя не ждут.

4 июля. Собирают цвет липы и заготавливают его впрок, чтобы лечиться от простудных заболеваний. Липу добавляют в чай и читают заговоры от болезней.

5 июля. По погоде определяют количество урожая: дождь сулит хорошие хлеба и лен, а обилие росы с утра — богатый урожай ягод и грибов.

6 июля. В бане помыться — здоровьем зарядиться. В прежние времена использовали хвойные веники, чтобы прогнать болезни.

7 июля. На Ивана Купалу ищут цвет папоротника, ворожат на любовь и жгут костры, чтобы пламенем огня очиститься от накопленного негатива.

8 июля. В этот день по примете читают заговоры сот ссор и скандалов в семье.

9 июля. По примете в этот день собирают землянику, и кто первую ягоду съест, загадав желание, у того оно и сбудется.

10 июля. Дождь в этот день — семь недель сырости.

11 июля. В этот день по примете варили суп с добавлением крапивы, чтобы укрепить здоровье. Кукушка кукует — зима долго не придет.

12 июля. Умываться из трех источников природных — к сохранению удачи и здоровья на весь год.

13 июля. Примета гласит, что в этот день обязательно нужно надеть что-то наизнанку, чтобы уберечься от сглаза и порчи.

14 июля. В гости ходить — благо привлекать. Кто подарки приготовит, тот без денег целый год не останется.

15 июля. По примете в этот день девушки и женщины ходили на опушки леса, оставляли там дары и просили у матушки природы даровать хороших мужей и легких родов.

16 июля. В этот день по примете ничего нового не начинают, чтобы неудачи не преследовали.

17 июля. Листва на деревьях желтеть начинает — осень ранняя придет.

18 июля. Сильный дождь — к богатому урожаю. Моросит весь день — холода придут.

19 июля. Росой умываться — здоровья набираться. Кто по росе босиком пройдет, тот здоровье сбережет.

20 июля. Дождь идет — сенокос не пройдет. В этот день увидеть белого голубя — к удаче.

21 июля. Свадьбу сыграть — счастье привлекать. Кто любовь найдет, тот счастливую жизнь проживет.

22 июля. Огурец с грядки съесть в одиночестве — к удаче.

23 июля. Гром гремит — рыбалка хороший улов сулит.

24 июля. Глухие раскаты грома — к погожему дню. Сильные и громкие — к скорому ненастью.

25 июля. Росой умываются — с недугами справляются. По примете скотину обтирали травой, чтобы ее не одолевали оводы и болезни.

26 июля. Ясная погода стоит — очень теплая пройдет.

27 июля. По примете в этот день грибы собирать — голода зимой не пытать. Первый гриб обязательно оставляют на веточке, и задабривают лесных духов угощениями, принесенными из дома.

28 июля. По примете в этот день без нужды из дома не выходили, чтобы сглаз не поймать и порчу в семью не принести.

29 июля. Урожай на полях собираю и малую часть оставляют, чтобы урожай и в следующем году богатым был.

30 июля. Гроза идет — на нее не смотрят, чтобы неудачи не привлекать.

31 июля. В бане парятся и запаривают целебные травы, чтобы болезни выгнать.