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«Неприятный запах»: Как отучить кота метить территорию на дачном участке?

«Неприятный запах»: Как отучить кота метить территорию на дачном участке?

Читая большое количество статей и комментариев об садово-огородных проблема, я понял, что много людей сталкиваются с такой проблемой как помеченные котами участки. Самое страшное, что если кот хоть раз пометил какое-то место, то он считает, что это его территория и он может на ней расположиться. Против природы как говориться не попрешь, но методы отучить кота метить на участке все-же есть.

Думаю, любому было бы неприятно смотреть на то как какой-то кот приходит к вам и разносит свой резкий запах по всему участку. Запах кошачьей мочи очень резкий и поэтому долго выветривается и избавиться от него очень трудно, но попробовать стоит.

Первый способ очень банальным и кому-то покажется глупым, но всё-таки он может помочь. Для того чтобы коты не приходили на участок стоит его загородить по всему периметру. Это будет не просто ведь коты умеют хорошо прыгать и спокойно смогут перелезть через забор, но если перегородить все доступные входы, то можно избежать из нападок.


Все мы знаем, что у котов хорошо обострены органы чувств и если на них можно повлиять, то и избавиться от их визита точно получится.

Слух

Все коты не любят резких звуков и если им под лапы подложить что-то шершавое, то можно их спугнуть и не ждать дальнейшего возвращение. Для сильного и редкого звука поможет фольга. Ее потребуется много и поэтому можно для начала подложить ее только там, где коты больше всего метят.  Это поможет их отпугнуть и дать понять, что на других местах тоже может быть неприятный для них шум.

Еще один вариант это ультразвук. Для человека он безопасен так как люди его не слышать, а вот животные его не переносят. Можно поставить систему с датчиком движения и как только на территорию кто-то заходит, звук будет действовать.

Осязание

Чувствительные лапки не любят острых поверхностей и это можно использовать как отпугивание. По периметру нужно разбросать острые камни или щебень так, чтобы кот не смог его перепрыгнуть.

Отличным вариантом может быть автоматический датчик полива. Коты не любят воду и при попадании воды на шерсть они сильно пугаются и убегают. Датчик воды может напугать так, что кот не будет больше возвращаться.

Обоняние

Коты не переносят резких запахов и это может помочь для их отпугивания.

Спирт, нашатырь, уксус и все что связано с этими резкими запахами это то, что коты не переносят. Главное использовать неразбавленные жидкости, а только натуральные и чистые. Нужно только распространить резко пахнущую жидкость на тот участок, где кот обычно метит, и он туда даже не приблизится. 

На самом деле способов гораздо больше и если приложить немного усилий, то можно быстро избавиться от такой неприятности, как метки котов.

# Интересное
По материалам: planktons

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