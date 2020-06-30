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"Нет разрешений": боевики под надуманными предлогами блокируют работу миссии ОБСЕ на Донбассе

"Нет разрешений": боевики под надуманными предлогами блокируют работу миссии ОБСЕ на Донбассе

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пророссийские боевики не только пытаются блокировать работу КПВВ на линии соприкосновения, но и продолжают препятствовать объективной работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации.

Так, в течение выходных незаконные вооруженные формирования пытались объяснить свой запрет на доступ миссии к оккупированным территориям «отсутствием разрешений».

В частности, в Донецкой области в субботу, 27 июня, на блокпосте вблизи Горловки боевики дважды отказали патрульным в проезде: один раз в направлении подконтрольных правительству районов, а другой — с оккупированных территорий.

«Объяснили это отсутствием разрешения от лиц, которым принадлежит фактический контроль», — указано в отчете.

Команда СММ при этом зафиксировала металлическое заграждение и шипы поперек дороги. Также на блокпосту вывешен предупредительный знак о минах.

Уже в воскресенье, 28 июня, на блокпосту возле оккупированной Оленевки члены вооруженных формирований отказали СММ в проезде два раза. Один раз запретили проехать в подконтрольные украинскому правительству районы — снова якобы из-за отсутствия разрешения от оккупационных администраций. Второй раз боевики мотивировали свой запрет на въезд на оккупированные территории тем, что блокпост закрывается.

В Луганской области 27 июня на блокпосту вблизи моста у Станицы Луганской боевики также запретили патрульным Миссии пройти на оккупированные районы. На следующий день наблюдателям запретили провести наблюдения в районах, которые подконтрольны правительству.

«В обоих случаях члены вооруженных формирований ссылались на ограничения, связанные с COVID-19, а 27 июня также указали на отсутствие разрешения», — заявили в СММ.

В Миссии добавили, что в последнее время боевики все больше блокируют работу патрулей, что делает невозможным достаточно объективное наблюдение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлый четверг, 25 июня, представители ОБСЕ стали одной из трех сторон на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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